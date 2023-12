Niedersachsen bittet Bundeswehr um Hilfe bei Hochwasser-Einsatz

HANNOVER (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundeswehr soll Einsatzkräfte in den niedersächsischen Hochwassergebieten unterstützen. Die Landesregierung in Hannover stellte am Donnerstagabend ein Amtshilfeersuchen beim Territorialen Führungskommando (TFK), berichtet der "Spiegel". Daraufhin seien sechs Hubschrauber in Bereitschaft versetzt worden.

Die Hubschrauber sollen beim Deichschutz helfen. Wenn Deiche aufgeweicht sind oder gar brechen, sollen die Helikopter Textilbehälter abwerfen, die mit Baumaterial gefüllt sind. So sollen die Deiche stabilisiert und der Wasserfluss gebremst werden. Vielerorts sind die Deiche so stark aufgeweicht, dass Helfer diese mit Fahrzeugen nicht mehr erreichen können. Darüber hinaus sieht das Amtshilfeersuchen der Landesregierung vor, dass die Truppe beim Transport von Material und Menschen hilft. Die Bundeswehr soll sich für Evakuierungen bereithalten.

