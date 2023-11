Niederländische Muslime machen sich nach Wilders-Sieg Sorgen

DEN HAAG (dpa-AFX) - Niederländische Muslime befürchten nach dem Wahlsieg des Rechtspopulisten Geert Wilders eine Periode der Unsicherheit. "Als praktizierender Muslim mache ich mir Sorgen", sagte Muhsin Köktas, Vorsitzender eines muslimischen Interessenverbands, am Donnerstag im niederländischen Fernsehen. "Ich hatte dieses Ergebnis wirklich nicht erwartet. Auf Muslime kommt eine schwierige Zeit zu."

Er verwies darauf, dass Wilders' Partei für die Freiheit (PVV) Moscheen schließen und den Koran verbieten wolle. Wenn Wilders dieses Programm jetzt in einer Regierung umsetzen sollte, könnten Muslime in den Niederlanden ihre Religion nicht mehr frei ausüben. "Wir glauben an Demokratie und Rechtsstaat", sagte Köktas. Er respektiere das Urteil der niederländischen Wähler. "Aber als gläubiger und praktizierender Muslim mache ich mir Sorgen." Wilders war aus der Parlamentswahl am Mittwoch als stärkste Kraft hervorgegangen./ab/DP/men