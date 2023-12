Nidecration Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nidec-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 39, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 50,69, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für Nidec auf Basis des RSI.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Nidec in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,08 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 27,86 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -47,94 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 23,51 Prozent, und Nidec lag 43,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Nidec beträgt 1,24 Prozent, was 1,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 2 Prozent in der Branche "Elektrische Ausrüstung" wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Nidec-Aktie bei 6600,59 JPY verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 5604 JPY liegt, was eine negative Abweichung von -15,1 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage bei 5468,72 JPY, was einer positiven Differenz von +2,47 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Insgesamt zeigt sich also, dass Nidec aufgrund des RSI, der Branchenvergleiche, der Dividendenrendite und der technischen Analyse ein "Neutral"- bis "Schlecht"-Rating erhält.