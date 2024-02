Die Nidec-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Nidec liegt aktuell bei 35,37, was 48 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 23 liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als überbewertet eingestuft und erhält in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Nidec eine Dividendenrendite von 1,18 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,59 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls als "Schlecht" aus.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Nidec-Aktie derzeit bei 6417,1 JPY verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 5792 JPY aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -9,74 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 5303,05 JPY, was einer aktuellen Differenz von +9,22 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass die Stimmung für Nidec in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.