Die Nidec-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Nidec: Fundamentale, Anleger- und technische Analyse

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung ihrer Preisgünstigkeit. Im Falle von Nidec liegt das KGV bei 51,42, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Elektrische Ausrüstung" von 23 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als relativ teuer betrachtet werden kann und daher auf fundamentalen Kriterien basierend als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die Diskussionen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt eine Abweichung von -10,96 Prozent vom aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt über dem aktuellen Schlusskurs um 8,07 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis führt. Zusammenfassend wird Nidec auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Nidec im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,56 Prozent erzielt, was 44,15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich der "Elektrischen Ausrüstung" liegt die Rendite von Nidec aktuell um 48,56 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.