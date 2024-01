Nidec Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Nidec-RSI wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der aktuelle Wert des Nidec-RSI liegt bei 55,07, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 41,82, was ebenfalls auf eine "Neutral" Einstufung für 25 Tage hindeutet. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nidec mit einem Wert von 51,42 deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 23,55. Das bedeutet, dass Nidec überbewertet ist und wir den Titel als "Schlecht"-Empfehlung einstufen.

Das Sentiment und der Buzz um Nidec haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher bewerten wir das Stimmungsbild als "Neutral". Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Nidec daher für dieses Kriterium ein "Gut".

In der technischen Analyse ist der Kurs von Nidec mit 5782 JPY inzwischen +4,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Aktie jedoch mit -11,47 Prozent vom GD200 entfernt, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt betrachten wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral".