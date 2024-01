Nidec Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

In den letzten Wochen konnte bei Nidec eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen gezeigt haben. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es jedoch keine signifikanten Unterschiede, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Nidec in dieser Kategorie daher ein "Gut".

Was die fundamentalen Kennzahlen betrifft, so beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 48,03 und liegt damit 106 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 23 für die Elektrische Ausrüstung. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb Nidec in dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergab sich eine Performance von -20,08 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt um 30,38 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -50,46 Prozent für Nidec bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 25,9 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Nidec um 45,99 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Nidec auf 6578,83 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 5696 JPY erreicht hat. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -13,42 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 5402,04 JPY, was einer Distanz von +5,44 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält Nidec daher eine "Neutral"-Gesamtbewertung.