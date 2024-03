Nidec Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Der Aktienkurs von Nidec hat im letzten Jahr eine Rendite von -17,37 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Unterperformance von 47,67 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 38,5 Prozent, wobei Nidec aktuell um 55,88 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz weist die Aktie von Nidec eine durchschnittliche Diskussionsaktivität auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nidec mit einem Wert von 36,18 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 27,34, was einer Überbewertung von 32 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Nidec liegt bei 13,18, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut".