Nidec Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative Strength Index (RSI) wird im Finanzmarkt häufig zur Beurteilung von überkauften oder überverkauften Wertpapieren eingesetzt. Bei Nidec wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 67,48 Punkten bewertet, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 46,52 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Aktienkurs von Nidec hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,56 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" eine Unterperformance von 45,79 Prozent bedeutet. Auch im Branchenvergleich "Elektrische Ausrüstung" liegt die Aktie mit einer Rendite von 50,61 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie daher eine negative Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingeschätzt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich jedoch eine negative Differenz von -1,67 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung", was zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Aktie von Nidec, wobei die Stimmung der Anleger positiv ist, aber die RSI-Werte und die Dividendenpolitik zu neutralen bis schlechten Bewertungen führen.