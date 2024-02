Nidec Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Nidec herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 100, was darauf hinweist, dass Nidec überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weniger stark im Vergleich. Nidec ist hier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Nidec-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Nidec beträgt derzeit 1,18 %. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt von 2,82 %. Aufgrund dieser Differenz von 1,64 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf die Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Kommentare in sozialen Medien zu Nidec untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nidec. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Nidec zeigt jedoch, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Nidec gemäß der verschiedenen Bewertungen ein gemischtes Ergebnis.