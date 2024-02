Nidec Aktie: Der absolute Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nidec-Aktie zeigt, dass diese überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. In Bezug auf den 25-Tage-RSI liegt die Aktie jedoch im neutralen Bereich und wird dementsprechend als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating für Nidec auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über die Nidec-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einem langfristig "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie ein relativ hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,37 auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund der verhältnismäßig teuren Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Nidec-Aktie im Vergleich zum 200-Tage-Durchschnitt deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs jedoch nahe am gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Nidec-Aktie auf Basis verschiedener Indikatoren eine mehrheitlich "Schlecht"-Bewertung.