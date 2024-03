Nidec Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Die technische Analyse der Nidec-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt aktuell bei 6262,91 JPY, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 6404 JPY, was einem Abstand von +2,25 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 5704,96 JPY, was einer Differenz von +12,25 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Nidec-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,37 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 38,97 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -56,35 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Nidec-Aktie mit -48,03 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Nidec liegt der RSI7 bei 13,18 Punkten und der RSI25 bei 29,2, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Somit erhält die Aktie in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nidec hauptsächlich positiv diskutiert, jedoch haben in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt negative Themen im Vordergrund gestanden. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.