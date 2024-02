Nidec Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Die Aktie von Nidec wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Zunächst wird die Diskussionsintensität im Netz betrachtet, die als neutral eingestuft wird. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen und wird daher ebenfalls als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich damit für Nidec eine neutrale Einschätzung hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Netz.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) herangezogen. Hierbei wird Nidec als überbewertet eingestuft, da das KGV mit 35,37 um 62 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung". Demnach erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Kurs von 33,81 JPY der Nidec-Aktie inzwischen um -86,66 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Zudem liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage bei -65,27 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in der charttechnischen Analyse führt.

Schließlich wird die Dividendenrendite betrachtet, die bei Nidec derzeit bei 1,18 % liegt. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung" von 2,79 %, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Nidec-Aktie eine eher negative Gesamtbewertung, basierend auf verschiedenen Analysen.