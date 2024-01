Nidec Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Analyseinstrument, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir uns den RSI für Nidec auf 7- und 25-Tage-Basis ansehen, beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 42,86 Punkte. Dies deutet darauf hin, dass Nidec momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und die Aktie wird daher als "neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI für Nidec zeigt einen Wert von 53,66, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher auch hier eine "neutral" Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird in der Regel in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Nidec beträgt 1,24 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,74 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Nidec als "neutral".

Wenn wir den Aktienkurs von Nidec mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") vergleichen, zeigt sich, dass Nidec mit einer Rendite von -20,08 Prozent mehr als 44 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 28,72 Prozent, und auch hier liegt Nidec mit 48,81 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Nidec ein "schlecht" Rating in dieser Kategorie.

Ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Basierend auf diesem Indikator ist Nidec mit einem Wert von 48,03 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 23,21, was einem Abstand von 107 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "schlechte" Empfehlung eingestuft.