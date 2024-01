Nidec Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Der Aktienkurs der Nidec-Aktie verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,08 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" einen Rückstand von 44,13 Prozent darstellt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem Durchschnitt von 24,05 Prozent. Die jährliche Rendite für Wertpapiere der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt durchschnittlich 28,5 Prozent, wobei Nidec aktuell 48,59 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Fundamentaldaten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nidec derzeit bei 48 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 23 aufweisen. Somit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs von 5695 JPY der Nidec-Aktie nun +4,93 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -13,57 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende weist die Nidec-Aktie eine Dividendenrendite von 1,24 Prozent auf, was 1,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2% auf. Aus diesem Grund wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.