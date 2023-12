Nidec Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI für die Nidec-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 39, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 50,69 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein neutrales Rating für Nidec.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden durch Analysen von Bankhäusern sowie die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Wir haben die Aktie von Nidec in Bezug auf diese Faktoren untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität mittelmäßig aktiv ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Nidec war in diesem Zeitraum ebenfalls neutral. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nidec-Aktie bei 6600,59 JPY. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 5604 JPY aus dem Handel ging und einen Abstand von -15,1 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 5468,72 JPY, was zu einem neutralen Signal führt. Der Gesamtbefund lautet daher "Neutral".

Die Dividendenrendite von Nidec liegt bei 1,24 Prozent, was 1,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2%. Von daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.