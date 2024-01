Nidec Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die japanische Technologiefirma Nidec hat eine Dividendenrendite von 1,18 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,87 % für "Elektrische Ausrüstung". Dies ergibt eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Nidec in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sechs positiven und drei negativen Tagen. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Nidec als überbewertet, da das KGV mit 51,42 insgesamt 119 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 23,45 im Segment "Elektrische Ausrüstung". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionsintensität im Netz über Nidec hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was die Gesamtbewertung der Aktie auf "Schlecht" festlegt.