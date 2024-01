Nidec Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nidec beträgt 48, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 23,03 für "Elektrische Ausrüstung" um etwa 109 Prozent höher liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Nidec derzeit bei 6589,25 JPY verläuft. Da der Aktienkurs bei 5695 JPY liegt, ergibt sich ein Abstand von -13,57 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 5427,58 JPY, was einer Differenz von +4,93 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen ist daher "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Jahresperformance von Nidec mit -20,08 Prozent mehr als 44 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite des Sektors "Industrie" liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 28,07 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Nidec mit 48,16 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Nidec eine Rendite von 1,24 % auf, was 1,68 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für "Elektrische Ausrüstung" liegt. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".