Nidec Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Nidec hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,93 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" (22,11 Prozent) eine Unterperformance von 54,04 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Elektrische Ausrüstung" (26,59 Prozent) liegt Nidec aktuell 58,52 Prozent darunter. Aufgrund dieser Bewertungen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In den Diskussionen auf sozialen Medien wird ein positives Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich Nidec vermittelt. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nidec-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6614,16 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 5478 JPY lag, was einer Abweichung von -17,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf einer kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des ähnlichen Durchschnitts der letzten 50 Handelstage.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nidec bei 47, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 22,69) eine Überbewertung von ca. 108 Prozent darstellt. Aus fundamentaler Sicht erhält Nidec daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Diese Bewertungen zeigen, dass die Aktie von Nidec derzeit sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht Herausforderungen aufweist und als "Schlecht" eingestuft wird.

