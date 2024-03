Nidec Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Werkzeug, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Nidec liegt der RSI bei 56,31, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 48,83 eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für die Aktie.

Die Dividendenrendite von Nidec beträgt aktuell 1,18 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,74 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine schlechte Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten Wochen standen weder überwiegend positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt. Jedoch zeigen sich aus der Analyse der sozialen Medien 3 schlechte und 1 gute Handelssignale, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist Nidec mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37 überbewertet im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche, die durchschnittlich ein KGV von 24 aufweisen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Nidec-Aktie.