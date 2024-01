Nidec Aktie: Keine Angst!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Nidec-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit Ausnahme eines Tages, an dem negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich das Sentiment jedoch zugunsten von negativen Themen verschoben, was zu einer neutralen Einschätzung für die Aktie heute führt.

In Bezug auf die Performance verzeichnete Nidec in den letzten 12 Monaten eine negative Entwicklung von -17,56 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -49,77 Prozent. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rendite des "Industrie"-Sektors liegt Nidec mit einer Rendite von 27,48 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nidec-Aktie liegt bei 13,04, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Auf fundamentaler Basis wird die Nidec-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 51,42 liegt, was einem Abstand von 120 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 23,4 entspricht. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer und den verschiedenen Bewertungskategorien erhält die Nidec-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.