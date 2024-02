Nidec Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Stimmung in den sozialen Medien zu Nidec ist laut einer Analyse neutral. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während es keine negativen Diskussionen gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich jedoch, dass Nidec überbewertet ist, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 22,09.

Auch die Dividendenrendite von Nidec liegt mit 1,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent, was die Aktie zu einem unrentablen Investment im Vergleich macht.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für Nidec sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tagen.

Insgesamt erhält Nidec daher gemischte Bewertungen, wobei die Anlegerstimmung als gut eingestuft wird, während fundamentale und technische Kriterien eher zu einer neutralen bis schlechten Bewertung führen.