Nidec Aktie: Ist das noch wichtig?

Die technische Analyse der Nidec-Aktie ergibt interessante Einblicke in die kurz- und langfristige Entwicklung. Der aktuelle Kurs von 5720 JPY liegt 7,7 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Allerdings zeigt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Distanz von -10,68 Prozent zum GD200, wodurch die langfristige Einstufung als "Schlecht" zu bewerten ist. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich mit dem Sektor "Industrie" weist die Nidec-Aktie eine Rendite von -23,19 Prozent auf, was mehr als 52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung", die eine mittlere Rendite von 34,73 Prozent verzeichnet, zeigt sich Nidec mit 57,92 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem schlechten Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Nidec-Aktie daher ein neutrales Rating in Bezug auf das Sentiment und Buzz.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI) einen Wert von 31,34, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25 liegt mit 52,26 auf einem Niveau, das zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung der Nidec-Aktie als "Neutral" auf technischer Basis.