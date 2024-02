Nidec Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Foxtons Group":

Die Aktie von Nidec wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 35,37 liegt der Wert insgesamt 46 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung", welcher bei 24,28 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Nidec mit 1,18 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent in der Branche "Elektrische Ausrüstung", was einer Differenz von -1,58 Prozent zur Nidec-Aktie entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung hinsichtlich ihrer Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nidec liegt bei 31,34, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 52,26 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Nidec mit einem Kurs von 5720 JPY derzeit +7,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Allerdings ergibt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -10,68 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.