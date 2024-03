Nidec Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Der gleitende Durchschnittskurs der Nidec beläuft sich aktuell auf 6284,63 JPY, während die Aktie selbst bei 5547 JPY liegt. Dies entspricht einer Distanz von -11,74 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 5551,65 JPY, was einen Abstand von -0,08 Prozent und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Nidec weist einen Wert von 36,18 auf, was deutlich über dem Branchenmittel von 27,16 liegt und zu einer Überbewertung führt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nidec-Aktie beträgt aktuell 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 47,38 und ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Wochen positiv für Nidec, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die steigende Aufmerksamkeit und die vermehrten positiven Kommentare deuten darauf hin, dass die Aktie aktuell im Fokus der Anleger steht. Dies führt insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.