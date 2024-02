Nidec Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Die technische Analyse der Nidec-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 6495,42 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 5542 JPY liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -14,68 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 5549,72 JPY, was einen Abstand von -0,14 Prozent bedeutet und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur Performance von ähnlichen Aktien in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche ist die Nidec-Aktie in den letzten 12 Monaten um -17,56 Prozent zurückgegangen, während die Branche im Durchschnitt um 33,15 Prozent gestiegen ist. Dies bedeutet eine Underperformance von -50,71 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von 28,17 Prozent erzielt hat, liegt Nidec um 45,73 Prozent darunter. Somit wird die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag negative Themen hervorstachen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nidec diskutiert. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.