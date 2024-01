Nidec Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Nidec-Aktie: Anleger-Stimmung positiv, aber Dividendenpolitik und fundamentale Analyse schlecht

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Nidec-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um die Nidec-Aktie angesprochen. Zusammengefasst lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einstufen.

Die Dividendenrendite der Nidec-Aktie liegt derzeit bei 1,24 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,92 Prozent in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt. Dies ergibt eine Differenz von -1,68 Prozent zur Branche, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft wird.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Nidec-Aktie als überbewertet, da das KGV mit 48,03 insgesamt 107 Prozent höher als der Branchendurchschnitt von 23,22 im Segment "Elektrische Ausrüstung" liegt. In der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien in Bezug auf die Nidec-Aktie wurde als unterdurchschnittlich gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu dem Gesamtergebnis "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigt sich also eine positive Anleger-Stimmung in den sozialen Medien, jedoch wird die Dividendenpolitik und die fundamentale Analyse der Nidec-Aktie als negativ eingestuft. Die Diskussionintensität und die Stimmungsänderung lassen ebenfalls auf eine schlechte langfristige Stimmung schließen.