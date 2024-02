Nidec Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Die fundamentale Analyse von Nidec zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens mit einem Wert von 35,37 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 23,76 liegt. Dies bedeutet eine Überbewertung um 49 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für Nidec ist hingegen positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen überwiegend mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt dies eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nidec derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der aktuelle Kurs um -15,85 Prozent über dem GD200 von 6483,95 JPY liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt eine Abweichung von -1,44 Prozent, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) weist darauf hin, dass die Nidec aktuell als überkauft einzustufen ist, da der Wert bei 93,68 liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" gemäß diesem Signal. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt jedoch einen RSI25-Wert von 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt die technische Analyse eine Einstufung als "Schlecht" gemäß des RSI-Signals.