Nidec Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Nidec-Aktie bietet aktuell eine Dividendenrendite von 1,24 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung einen geringeren Ertrag von 1,68 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Nidec-Aktie bei -20,08 Prozent, was mehr als 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In den letzten 12 Monaten erzielte die Elektrische Ausrüstung-Branche eine mittlere Rendite von 28,07 Prozent, während Nidec mit 48,16 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Nidec-Aktie liegt aktuell bei 6589,25 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs um -13,57 Prozent auf 5695 JPY gefallen ist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 5427,58 JPY ergibt sich eine Differenz von +4,93 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund basierend auf den beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend positive Diskussionen über Nidec, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell dominieren vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Somit erhält Nidec insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

