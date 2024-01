Nidec Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Die Aktie von Nidec hat in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -20,08 Prozent erzielt, was mehr als 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnete im gleichen Zeitraum eine mittlere Rendite von 29,26 Prozent, wobei Nidec mit 49,34 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 32,81 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 51,57 Punkten. Somit wird Nidec insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Dividendenrendite von Nidec liegt derzeit bei 1,24 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,92 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

In Bezug auf fundamentale Analyse wird die Aktie von Nidec als überbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 48,03 insgesamt 107 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 23,22. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie auch aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".