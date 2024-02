Nidec Aktie: Bloß aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Die Stimmung der Anleger bezüglich Nidec war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positivere Themen dominierten die Diskussion an fünf Tagen, während es keine negativen Kommentare gab. An sechs Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren überwiegend positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Nidec daher eine "Gut"-Einschätzung von den Anlegern.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Nidec derzeit bei 6434,59 JPY. Dies führt dazu, dass die Aktie eine Einstufung als "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 5622 JPY gehandelt wird, was einen Abstand von -12,63 Prozent zum GD200 darstellt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 5285,29 JPY, was einer Differenz von +6,37 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Nidec eine Performance von -23,19 Prozent. Im Branchenvergleich zu anderen Unternehmen aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -57,06 Prozent. Im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Nidec um 51,66 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Nidec in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Nidec eine Dividendenrendite von 1,18 Prozent auf, was 1,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 2 Prozent in der Branche "Elektrische Ausrüstung" erscheint die Aktie als unrentables Investment und erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.