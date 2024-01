Nicox Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Nicox liegt bei 11,76 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,96, was auf eine "neutral" Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "gut".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Nicox derzeit auf 0,47 EUR geschätzt, während der tatsächliche Kurs bei 0,442 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "schlecht", da die Distanz zum GD200 -5,96 Prozent beträgt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,4 EUR, was einem Abstand von +10,5 Prozent entspricht und somit als "gut" eingestuft wird. Die Gesamtbewertung lautet daher "neutral".

Die Stimmung der Anleger bezüglich Nicox in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen wurden keine eindeutig positiven oder negativen Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Nicox. Daher erhält die Aktie eine "neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen um eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Nicox wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit "neutral" bewertet.