Nicox Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die technische Analyse zeigt, dass die Nicox derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,43 EUR, während der Aktienkurs (0,4045 EUR) um -5,93 Prozent darüber liegt. Der GD50 beträgt 0,42 EUR, was einer Abweichung von -3,69 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 54,46 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 beträgt 55,04, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger sind ebenfalls wichtige Faktoren. Die Diskussionsintensität zur Nicox-Aktie zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt sich eine besonders positive Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

In Zusammenfassung ergibt sich für die Nicox-Aktie eine Mischung aus "Neutral" und "Gut" in Bezug auf die technische Analyse, den RSI und die Anleger-Stimmung.