Nicox Aktie: Alles völlig egal!

Die technische Analyse der Nicox-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,5 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,3925 EUR liegt. Dies bedeutet eine negative Abweichung zum GD200 von -21,5 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,39 EUR, was zu einer Abweichung von +0,64 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Neutral".

In Bezug auf das Anlegerverhalten zeigt sich, dass Nicox in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet wurde. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt lässt die Anlegerstimmung daher die Einstufung "Gut" zu, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung der Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Nicox zeigte bei dieser Analyse eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso wies die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen auf, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Nicox-RSI beträgt 54,95, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 69,45, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Neutral" für die Nicox-Aktie.