Nicolet Bankshares Aktie: Viel Lärm um nichts?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nicolet Bankshares liegt aktuell bei 11,08 und ist damit 29 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 15. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 0 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu Nicolet Bankshares abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bezogen auf die letzten Studien des vergangenen Monats wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, mit 0 positiven, 1 neutralen und keinen negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für diese Aktie beträgt 84 USD, was einer potenziellen Steigerung um 8,46 Prozent vom letzten Schlusskurs (77,45 USD) entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Nicolet Bankshares-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Nicolet Bankshares liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 54,43 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI einen ähnlichen Wert von 48,24, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Nicolet Bankshares beträgt 1,44 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 137,54 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.