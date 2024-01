Nicolet Bankshares Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) der Nicolet Bankshares liegt bei 92,83, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Infolgedessen erhält die Aktie eine Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 47, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Nicolet Bankshares wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 71,03 USD, während der Kurs der Aktie bei 76,94 USD liegt, was einer Abweichung von +8,32 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 76,76 USD, was einer Abweichung von +0,23 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Nicolet Bankshares im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,32 Prozent erzielt, was 0,28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Handelsbanken" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 1,79 Prozent, wobei die Nicolet Bankshares aktuell 9,53 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Nicolet Bankshares beträgt 1,44 Prozent, was 137,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Aktie der Nicolet Bankshares wird daher in verschiedenen Kategorien unterschiedlich bewertet, wobei insgesamt eine positive Einschätzung vorliegt.