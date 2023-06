Bonn (ots) -Nicole Averesch ist neue Geschäftsführerin des BDU. Sie folgt auf Christoph Weyrather, der nach 38 Jahren in den Ruhestand geht.Nicole Averesch wird zum 1. Juni 2023 Geschäftsführerin des BDU e.V. und der BDU-Servicegesellschaft für Unternehmensberatungen mbH und folgt damit auf Christoph Weyrather, der seit dem 15.03.1985 für den BDU erst als Referent und ab 1991 als Geschäftsführer tätig war. Christoph Weyrather (66) wird zum 30. Juni 2023 in den Ruhestand gehen."Christoph Weyrather hat die Geschäfte des Verbands sehr erfolgreich geleitet. Der Wandel und die erfolgreiche Arbeit ist deutlich sichtbar: so hat er die BDU-Geschäftsstelle von einer kleinen Villa mit Telexanschluss zu einem modernen Dienstleistungsort mit eigenem Tagungszentrum transformiert. Auch im Namen des gesamten BDU bedanke ich mich bei ihm für Engagement, Umsetzungsstärke, Enthusiasmus und Treue, die er dem Verband über all' die Jahre gehalten hat.", sagt Ralf Strehlau, BDU-Präsident.Mit Nicole Averesch bekommt der BDU eine umsetzungsstarke Generalistin, die über Haltung und ein klares Werteverständnis verfügt.Die 52-jährige Diplom-Betriebswirtin arbeitete zunächst mehrere Jahre bei einem international tätigen Landmaschinenkonzern im Beteiligungscontrolling, unter anderem auch in Großbritannien, USA und Italien. Dort war sie maßgeblich am Aufbau zweier Joint Ventures beteiligt. 2010 wechselte sie zu einem führenden Holzimport- und Holzbearbeitungsunternehmen, bei dem sie hauptverantwortlich für die Unternehmensbereiche Controlling und Personal war. Ihr Berufsweg führte Nicole Averesch sodann zur HolzLand GmbH, in der sie 2012 im Bereich Controlling & Personal startete. Später übernahm sie dort die Kaufmännische Leitung mit Einzelprokura und wurde stellvertretende Geschäftsführerin, 2019 wurde sie Geschäftsführerin der HolzLand GmbH."Ich freue mich, dass wir mit Nicole Averesch eine Führungspersönlichkeit mit langjähriger Erfahrung und damit eine kompetente, umsetzungsstarke und authentische Nachfolgerin gefunden haben, die sich mit Verve für die Interessen des BDU einsetzen wird. Der BDU setzt mit unserer neuen Geschäftsführerin, aber auch mit unserer neuen Pressesprecherin, den begonnenen Weg der Weiterentwicklung und Transformation fort. Für beide Positionen konnten kompetente Frauen gefunden werden, was auch ein guter Schritt zu mehr Diversität im BDU ist. ", so Ralf Strehlau, BDU-Präsident.Download der Pressemitteilung unter: https://www.bdu.de/news.Über den BDU:Wir vertreten die deutsche Consultingwirtschaft mit ihren bundesweit mehr als 43,7 Mrd. Euro Umsatz und über 220.000 Mitarbeitenden.Unsere Mission: Die ständige Verbesserung dieser für die deutsche Wirtschaft bedeutenden Dienstleistung und Sicherstellung des hohen Qualitätsniveaus unserer Mitgliedsunternehmen: Von der Unternehmensberatung über die Strategieberatung und Sanierungsberatung bis hin zur Personalberatung. Durch Studien, Zertifizierungen, Leitfäden, Networking und Weiterbildung tragen wir dazu bei, dass Unternehmen und Verwaltung in Deutschland immer bestmöglich beraten werden.Weitere Informationen zum Verband finden Sie unter: www.bdu.dePressekontakt:Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V.Klaus Reiners | PressesprecherJoseph-Schumpeter-Allee 29 | 53227 BonnT +49 (0) 228 9161-22 | klaus.reiners@bdu.deOriginal-Content von: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen, übermittelt durch news aktuell