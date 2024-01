Nicoccino Holding AB Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Nicoccino wurde in den letzten zwei Wochen von den vorwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis unserer Redaktion, die die verschiedenen Kommentare und Beiträge der letzten beiden Wochen zu diesem Thema ausgewertet hat. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft werden kann. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine Einstufung als "neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Nicoccino mittlerweile bei 2,51 SEK liegt. Der aktuelle Aktienkurs beträgt 2,66 SEK, was einer Distanz von +5,98 Prozent zum GD200 entspricht und somit als "gut" bewertet wird. Dagegen liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 2,87 SEK, was einer Distanz von -7,32 Prozent entspricht und somit als "schlecht" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 63,64 für Nicoccino, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 57, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch auf dieser Basis die Einstufung als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung des RSI als "neutral".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Nicoccino festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen wurde in den sozialen Medien festgestellt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird Nicoccino auf dieser Stufe als "neutral" bewertet.