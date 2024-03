Nicoccino Holding AB Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Nicoccino-Aktie zeigt laut technischer Analyse derzeit ein "Schlecht"-Rating. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2,56 SEK, während der Aktienkurs bei 1,4 SEK um -45,31 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2,1 SEK zeigt mit einer Abweichung von -33,33 Prozent ein "Schlecht"-Rating. Der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet ebenfalls auf eine überkaufte Situation hin. Sowohl der RSI7 (95,45 Punkte) als auch der RSI25 (70,99 Punkte) geben ein "Schlecht"-Rating für die Aktie. In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung und führen zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Nicoccino-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

