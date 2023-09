Nicklas Spelmeyer: Wie Kunden vom Coaching-Programm FBA Unstoppable der eCommerce.de Consulting GmbH profitieren

Berlin (ots) -Nicklas Spelmeyer ist Geschäftsführer der eCommerce.de Consulting GmbH. Mit seinem Coaching-Programm FBA Unstoppable hilft er seinen Teilnehmern dabei, ihr Business beim Onlinehändler Amazon aufzubauen und damit durchzustarten. In diesem Artikel erfahren Sie, wie das Coaching-Programm FBA Unstoppable abläuft und welchen Erfolg das Coaching bei Kunden erzielte.Der Onlinehändler Amazon legt Jahr für Jahr beeindruckende Umsatzsteigerungen hin. Kein Wunder also, dass so viele Menschen versuchen, ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Dafür eignet sich das FBA-Business besonders gut. FBA bedeutet "Fulfillment by Amazon", also "Versand durch Amazon". Hauptsächlich geht es dabei darum, dass der Online-Riese die Lieferung und Verpackung, die Lagerung, aber auch Rücksendungen und den Kundensupport übernimmt. Der Unternehmer hingegen kümmert sich um das Produktangebot und dessen Präsentation. Die Umsatzmöglichkeiten locken zahlreiche Menschen zumindest in die nebenberufliche Selbstständigkeit. Doch der Erfolg lässt häufig auf sich warten. "Die Unternehmer hangeln sich von Schritt zu Schritt, ihnen fehlt jedoch der Überblick über das große Ganze", erklärt Nicklas Spelmeyer, der Geschäftsführer der eCommerce.de Consulting GmbH und Gründer von FBA Unstoppable."Wer wirklich in diesem Bereich durchstarten will, braucht einen strategischen Überblick. Egal, ob es sich um die Suche nach dem richtigen Produkt, das Finden guter Hersteller und Spediteure oder ein gutes Marketingkonzept handelt - alles muss passen und aufeinander abgestimmt sein", so der FBA-Experte weiter. Nicklas Spelmeyer ist selbst seit über drei Jahren erfolgreich auf Amazon als Verkäufer unterwegs. Sein Wissen aus eigener Erfahrung gibt er heute in Form von seinem Coaching-Programm FBA Unstoppable an andere Interessierte weiter. Wie gut das funktioniert, belegen zahlreiche begeisterte Kundenstimmen.FBA Unstoppable - das steckt dahinterNicklas Spelmeyer befand sich vor seinem Business in einem Angestelltenverhältnis. Sein Job ernährte ihn zwar, erfüllte ihn aber nicht - er wollte mehr, hat nach einem Weg gesucht, sich seinen Traum zu verwirklichen und stieß so auf Amazon FBA. "Ich stellte mir eines Tages die folgende Frage: Amazon hat jeden Tag Millionen von Kunden - warum sollte man diesen Menschen nicht das verkaufen, was sie ohnehin gerade suchen?", erzählt Nicklas Spelmeyer. "Ich habe also meinen Mut zusammengenommen, viel Arbeit, Zeit und Energie investiert und mein erstes Produkt auf Amazon verkauft." Und das hat sich gelohnt: Nach nur sechs Monaten waren seine Einnahmen so hoch, dass er seinen Job kündigen und sich seinen persönlichen Traum des Reisens erfüllen konnte. Schließlich generierte er quasi 24/7 Einnahmen, da die Produkte immer online sind - egal, wo man sich befindet und was man gerade tut. "Es war kein leichter Weg, doch ich hatte endlich das Gefühl voranzukommen und selbstbestimmt leben zu können", so der Experte weiter.Seine Erfahrungen gibt er heute in Form seines FBA Unstoppable Coachings auch andere Menschen weiter und zeigt ihnen, wie es gelingt, ebensolche Erfolge zu erzielen. Aus seiner Erfahrung, den Erfolgen und Misserfolgen hat er ein System entwickelt, das die am besten funktionierenden Strategien vereint und alle möglichen Fehler von vornherein ausschließt. So konnte er allein im letzten Jahr über 300 Teilnehmern in nur drei bis sechs Monaten nachweislich zum Erfolg verhelfen. "Die hohe Erfolgsquote unserer Teilnehmer liegt dabei vor allem daran, dass wir nicht den Weg der breiten Masse gehen, sondern eine Möglichkeit gefunden haben, um unnötigen Konkurrenzkampf zu vermeiden, die Gewinnmargen zu erhöhen und ein nachhaltiges Einkommen aufzubauen", so Nicklas Spelmeyer. "Eben darum erreichen unsere Teilnehmer schneller ihre Ziele - und das ohne unnötige Fehlversuche."Um beste Ergebnisse seiner Teilnehmer zu garantieren, begleitet Nicklas Spelmeyer seine Teilnehmer Schritt für Schritt auf ihrem Weg zum Erfolg. "Unser System funktioniert für jeden. Doch wer auf die Million über Nacht hofft, ist bei uns falsch", erklärt der Experte. "Wer allerdings bereit ist, die nötige Arbeit und Zeit zu investieren, wird mit FBA Unstoppable tatsächlich unaufhaltbar."FBA Unstoppable: Kundenergebnisse, die im Gedächtnis bleibenDie Wirksamkeit des Coachings lässt sich auch anhand überzeugender Kundenergebnisse belegen. Eine zufriedene Kundin ist Martina. Sie ist alleinerziehende Mutter und suchte nach einer Möglichkeit, um zeit- und ortsunabhängig zu arbeiten. Da sie über keinerlei Erfahrungen im Online-Marketing verfügte, war das vordergründige Ziel des Coachings, ihr die notwendigen Werkzeuge und Kenntnisse zu vermitteln, um Produkte auszuwählen, mit Zollinspektionen umzugehen und effektive Werbestrategien zu entwickeln. Das Ergebnis überzeugt: So erzielte sie fünfstellige Monatsumsätzen, die sie in den folgenden Monaten weiter skalieren konnte. Darüber hinaus launchte sie erfolgreich mehrere Produkte, erhielt positive Kundenbewertungen und konnte so ihr Produktangebot stetig erweitern.Ähnlich verlief es bei Arina. Sie suchte nach ihrem BWL-Studium einen Weg, um ein eigenes Geschäft zu gründen. Sie versuchte sich in verschiedenen Bereichen wie Dropshipping und Trading, konnte allerdings keine nennbaren Erfolge erzielen. So gründete sie einen eigenen Onlineshop, stellte jedoch schon bald fest, dass sich die Produkte auf Amazon weit besser verkaufen lassen als über ihren eigenen Shop - und das ganz ohne Werbung. Sie entschied sich daher, in das Coaching von Nicklas Spelmeyer zu investieren, um ihr Amazon-Geschäft zu optimieren. Durch das Coaching erhielt sie die nötigen Werkzeuge und Kenntnisse an die Hand, um ihr Listing zu verbessern, effektive Kampagnen zu schalten und ihr Geschäft zu skalieren. Die Ergebnisse ließen nicht lange auf sich warten: So gelang es Arina innerhalb kürzester Zeit, ihren Umsatz von 2.000 auf 4.000 Euro zu verdoppeln - und das allein durch die optimierten Listings. Nach dem Schalten der Werbekampagnen verdoppelte sich ihr Umsatz erneut auf 8.000 Euro. Schließlich knackte sie die 10.000 Euro Umsatzmarke pro Monat und erreichte ihr Jahresziel bereits im September. Weiterem Wachstum steht damit nichts mehr im Weg.Diese und viele weitere Erfolgsgeschichten zufriedener Teilnehmer bestätigen die Wirksamkeit des FBA Unstoppable Coachings, das Martina und Arina gern weiterempfehlen. Schließlich haben sie es durch die Hilfe von Nicklas Spelmeyer geschafft, sich ein erfolgreiches Business und finanzielle Freiheit aufzubauen.