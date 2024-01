Nicki Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Anleger haben Nick Scali in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, so das Ergebnis einer Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser positiven Anleger-Stimmung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nick Scali-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 27, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 29,8 im überverkauften Bereich und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für Nick Scali basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs von 12,48 AUD um +18,86 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (11,49 AUD) liegt der Schlusskurs mit einer Abweichung von +8,62 Prozent im positiven Bereich und erhält somit auch hier ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nick Scali daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Anleger-Stimmung und gute Bewertungen basierend auf dem RSI und der technischen Analyse, während das Sentiment und der Buzz eher neutral bewertet werden.