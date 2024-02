Nickelx Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Nickelx-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,06 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,036 AUD) um -40 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,04 AUD deutet mit einer Abweichung von -10 Prozent darauf hin, dass die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" einzustufen ist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nickelx besonders positiv diskutiert, an neun Tagen überwogen positive Themen, an einem Tag die negative Kommunikation. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominieren positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 64,71, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,75, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Neutral".

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nickelx in den sozialen Medien, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft wird. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Nickelx wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.