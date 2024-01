Nickelsearch Aktie: Der absolute Knall!

Die technische Analyse der Nickelsearch-Aktie zeigt, dass sie momentan einen neutralen Trend aufweist. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,09 AUD, während der letzte Schlusskurs darunter liegt (-21,11 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,07 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau (+1,43 Prozent Abweichung), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage weist darauf hin, dass die Nickelsearch-Aktie derzeit überkauft ist. Der RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 84 und für die letzten 25 Tage bei 75,81, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral über Nickelsearch diskutiert wurde, wobei an einigen Tagen positive Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegt jedoch die negative Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Nickelsearch. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch, dass sie im Vergleich zu normalen Tagen unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Nickelsearch-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, dem Anleger-Sentiment und dem Buzz eine "Schlecht"-Bewertung.