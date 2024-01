Nickelsearch Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Stimmung unter den Anlegern für Nickelsearch ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Insbesondere negative Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" für den Titel führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Nickelsearch bei 0,073 AUD inzwischen um -18,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +4,29 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Bewertung von "Neutral" mit einem Wert von 56,25 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25 beläuft sich auf 78,15, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Nickelsearch in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als unauffällig gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.