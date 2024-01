Nickelsearch Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse der Nickelsearch zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,07 AUD, während der Kurs der Aktie (0,066 AUD) um -5,71 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies deutet auf eine negative Entwicklung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 0,09 AUD, was einer Abweichung von -26,67 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Nickelsearch war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. In den letzten Tagen waren jedoch überwiegend positive Themen zu beobachten. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Nickelsearch liegt bei 68,42 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine überkaufte Situation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Diskussion in den sozialen Medien eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft.