Nickelsearch Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Nickelsearch-RSI liegt bei 58,82, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Nickelsearch-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 0,06 AUD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,031 AUD liegt, was einem Unterschied von -48,33 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen von 0,04 AUD ergibt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-22,5 Prozent) eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt eine "Gut"-Einstufung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Nickelsearch wurde ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten dabei eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Nickelsearch wies kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt erhält die Aktie von Nickelsearch bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".