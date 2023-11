Nickel Industries Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die technische Analyse ist ein wichtiger Bestandteil der Bewertung von Aktien und Wertpapieren. Dabei werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um herauszufinden, ob sich ein bestimmtes Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Einer dieser Indikatoren ist der gleitende Durchschnitt, der in diesem Fall für die Nickel Industries-Aktie betrachtet wird. Dabei werden der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet.

Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 0,85 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,72 AUD liegt, was einer Abweichung von -15,29 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Nickel Industries-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,77 AUD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Ein weiterer Indikator, der zur Bewertung herangezogen wird, ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume misst und diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zuordnet. Für die Nickel Industries-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 90 und ein Wert für den RSI25 von 56. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in sozialen Netzwerken zeigt, dass es in den letzten Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen Nickel Industries hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Jedoch war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für die Nickel Industries-Aktie.