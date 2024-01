Nickel Industries Aktie: Der absolute Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dies ist ein häufig verwendeter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Im Falle von Nickel Industries wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 78,95 Punkten, was darauf hinweist, dass die Nickel Industries-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt hingegen an, dass Nickel Industries weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nickel Industries daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nickel Industries-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,82 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,64 AUD weicht somit um -21,95 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,73 AUD) weicht mit einer Abweichung von -12,33 Prozent unter dem letzten Schlusskurs (-21,95 Prozent) ab, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit zehn Tagen, an denen positive Themen dominierten, und nur vier Tagen, an denen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nickel Industries diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Internet und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich ein unterdurchschnittliches langfristiges Stimmungsbild für Nickel Industries, mit einer negativen Veränderung der Stimmungsraten. Dies führt zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild.

Quelle: Analysis of Nickel Industries durch die Redaktion.