Nickel 28 Capital Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Diskussion über Nickel 28 Capital. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Die Häufigkeit der Diskussionen über ein Unternehmen liefert Hinweise darauf, ob es derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. In diesem Fall wurde über Nickel 28 Capital etwas mehr oder etwas weniger diskutiert als üblich, was zu der "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung seitens der Redaktion.

In technischer Hinsicht ist die Nickel 28 Capital-Aktie derzeit 1,49 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und erhält daher eine kurzfristige "Neutral"-Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da sie 28,42 Prozent unter dem GD200 liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Nickel 28 Capital-Aktie zeigt einen Wert von 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie auch hier weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Nickel 28 Capital basierend auf der RSI-Analyse.