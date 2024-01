Nickel 28 Capital Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von Nickel 28 Capital war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Überwiegend positiv war die Diskussion an vier Tagen, während an einem Tag die negativen Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, zeigt sich ein aktueller Wert von 66,67 für Nickel 28 Capital. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ebenfalls ein Wert von 66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit ergibt sich insgesamt eine "neutrale" Einstufung für den RSI.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Nickel 28 Capital in den vergangenen Monaten im üblichen Rahmen lag. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nickel 28 Capital-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,12 CAD lag. Der aktuelle Schlusskurs (0,83 CAD) weicht somit um -25,89 Prozent ab, was zu einer Bewertung als "schlecht" aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,87 CAD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,6 Prozent), was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Nickel 28 Capital somit für die einfache Charttechnik ein "neutrales" Rating.